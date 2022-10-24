Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там главный герой шоу решил выбрать своей избранницей Анну Богдан. И хоть пара провстречалась больше года, но так и не смогла сохранить отношения. А Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала в черном наряде с разрезом от бедра и джинсах. А образ Юлия дополнила стильными очками и сумочкой.

"Как вам образ?", - спросила Бельченко.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво. ну прямо очень", "Захватывает дух", "Крутяк - как всегда - непревзойденная", "Супер, просто бомба", "Красотка в любом образе", "Невероятно красиво", "Вау, очень красиво", "Очень круто, так держать".

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