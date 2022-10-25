Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став дуже популярним у шоу "Маска". Зірка одружена з нотаріусом Христиною, з якою розписався відразу ж після розлучення з колишньою дружиною. Але не минуло й два роки, як у пари почалися проблеми у шлюбі. Зоряне подружжя давно не бачили разом, а телеведучий Слава Дьомін підтвердив чутки про конфлікт у парі. При цьому було зазначено, що поки пара не розлучається, а проблеми почалася з повіту Володимира до дітей до Канади у серпні поточного року.
Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Поговоримо?", - Запитала зірка, залучаючи українців.
"Чому ви нічого не кажете про особисте життя? Якщо раніше ви не висвітлювали його", - написала фанатка.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Вдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр Великобританії
Мобілізація буде продовжуватись, українців попередили: "Повістку слід очікувати всім …"
«Це їхня мрія»: росіяни змінили тактику, навіть назва іранського дрону не випадковість
Засмучена Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про проблеми: "Що робити?"
"Відповідь вас здивує: не виставляю, бо маю на це право, якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервувати...", - написала зірка.
Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення з чоловіком похвалилася розкішним букетом.
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука продемонструвала ідеальне поєднання зі шкіряною сорочкою.
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення несподівано згадала свого колишнього