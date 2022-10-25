Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала себе та заговорила про особисте, відповідаючи на запитання фаната.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став дуже популярним у шоу "Маска". Зірка одружена з нотаріусом Христиною, з якою розписався відразу ж після розлучення з колишньою дружиною. Але не минуло й два роки, як у пари почалися проблеми у шлюбі. Зоряне подружжя давно не бачили разом, а телеведучий Слава Дьомін підтвердив чутки про конфлікт у парі. При цьому було зазначено, що поки пара не розлучається, а проблеми почалася з повіту Володимира до дітей до Канади у серпні поточного року.

Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Поговоримо?", - Запитала зірка, залучаючи українців.

"Чому ви нічого не кажете про особисте життя? Якщо раніше ви не висвітлювали його", - написала фанатка.

"Відповідь вас здивує: не виставляю, бо маю на це право, якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервувати...", - написала зірка.

Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення з чоловіком похвалилася розкішним букетом.

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука продемонструвала ідеальне поєднання зі шкіряною сорочкою.

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення несподівано згадала свого колишнього



