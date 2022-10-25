Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя и заговорила о личном, отвечая на вопрос фаната.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал очень популярным в шоу "Маска". Звезда женат на нотариусе Кристине, с которой расписался сразу же после развода с бывшей женой. Но не прошло и два года, как у пары начались проблемы в браке. Звездную чету давно не видели вместе, а телеведущий Слава Демин подтвердил слухи о конфликте в паре. При этом было отмечено, что пока пара не разводится, а проблемы началась с уезда Владимира к детям в Канаду в августе текущего года.

Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - спросила звезда, завлекая украинцев.

"Почему вы ничего не говорите о личной жизни? Если раньше вы не освещали его", - написала фанатка.

"Ответ вас удивит: не выставляю, ибо имею на это право, если не нравится, тогда предлагаю не просматривать мою страничку, чтобы не нервничать...", - написала звезда.

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