Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як проводить час, вразивши свою зіркову бабусю.

Соня Євдокименко - відома американська модель українського походження, а також онука української легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина живе і навчається в США і вже встигла придбати нареченого-мільярдера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Євдокименко показала арт-об'єкт, куди вирушила зі своєю подружкою. Кадри вразили навіть бабусю Соні – Софію Ротару.

Відпочинок вихідного дня.

Арт-об'єкт — притулок для різноманітних творчих голосів, що культивують визнання та повагу, що надихають на інновації та запалюють зміни. Парк скульптур та архітектури, розташований на 120 акрах у долині Гудзона, нині демонструє понад 60 робіт художників та архітекторів з усього світу.

На фото вище: "Дуги безладно: 4 дуги x 5" Бернара Венета", - написала Соня.

Фанати поставили лайки та написали коментарі:

"Ви найкраща", "Яка краса", "Кохання".

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