Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель украинского происхождения, а также внучка украинской легендарной певицы Софии Ротару. Девушка живет и учится в США и уже успела обзавестись женихом-миллиардером, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Евдокименко показала арт-объект, куда отправилась со своей подружкой. Кадры впечатлили даже бабушку Сони - Софию Ротару.
"Отдых выходного дня.
Арт-объект — прибежище для разнообразных творческих голосов, культивирующих признание и уважение, вдохновляющих на инновации и зажигающих перемены. Парк скульптур и архитектуры, расположенный на 120 акрах в долине Гудзона, в настоящее время демонстрирует более 60 работ художников и архитекторов со всего мира.
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На фото выше: "Дуги в беспорядке: 4 дуги x 5" Бернара Венета", - написала Соня.
Фанаты поставили лайки и написали комментарии:
"Вы лучшая", "Какая красота", "Любовь".
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