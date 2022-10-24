Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен із Майамі. Зірка вирішила випробувати свої сили на шоу "Холостяк", де став головним героєм. Проект уже давно знято, але його досі не показали українцям. Спочатку шоу перенесли через повномасштабне вторгнення, а потім перенесли вдруге і тепер дата релізу призначена на кінець жовтня. Топольський всіляко підігріває інтерес до проекту у своєму Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу зірка вирішила показати себе у дитинстві.

"Отже, настав час розкрити карти і всі мої дитячі секрети", - написав Топольський у своєму блозі.

"Я ріс і завжди дивився на приклад батька. Він мав свій бізнес і я теж хотів бути схожим на нього. Жодних пілотів і космонавтів у мене не було", - розповів Олександр.

"Батько для мене був і залишається авторитетом. Щодня я просто дивився, чим він займається і хотів бути схожим на нього", - написав зірка.

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