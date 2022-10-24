Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен из Майами. Звезда решил попробовать свои силы на шоу "Холостяк", где стал главным героем. Проект уже давно отснят, но его по сей день не показали украинцам. Сначала шоу перенесли из-за полномасштабного вторжения, а после перенесли второй раз и теперь дата релиза назначена на конец октября. Топольский всячески подогревает интерес к проекту в своем Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз звезда решил показать себя в детстве.

"Значит, пора раскрыть карты и все мои детские секреты", - написал Топольский в своем блоге.

"Я рос и всегда смотрел на пример отца. Он имел свой бизнес и я тоже хотел быть похожим на него. Никаких пилотов и космонавтов у меня не было", - рассказал Александр.

"Отец для меня был и остается авторитетом. Каждый день я просто смотрел чем он занимается и хотел быть похожим на него", - написал звезда.

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