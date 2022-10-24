Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами, ставши солісткою молодіжної панк-рок групи. А зараз Маша вступила до Лондона, хоча спочатку планувала в США. Але Полякова зізнавалася, що заощаджень у неї немає, а через війну в неї доходи впали, і тепер грошей на навчання Маші немає.
Не забуває донька Полякова і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Маша вирішила показати свої таланти у кулінарії.
"Я сьогодні шеф", – написала Маша.
На фото можна побачити запечену курку, а також картопля.
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На наступному сторіс Маша показала кумедний коментар.
"Просто люблю це", - написала дочка Полякової.
"Неее, ти сьогодні майстер по шибарі", - написав хтось Маші у сторіс.
Нагадаємо, донька Олі Полякової розпочала нове життя в Лондоні та вразила кадрами.
А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової, яка поїхала на навчання до Лондона, заговорила про рідний дім.
Також Politeka писала, що дочка Полякової порадувала гарною новиною