Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь уже успела пойти по стопам звездной мамы, став солисткой молодежной панк-рок группы. А сейчас Маша поступила учится в Лондон, хотя изначально планировала в США. Но Полякова признавалась, что сбережений у нее нет, а из-за войны у нее доходы упали и теперь денег на учебу Маши нет.
Не забывает дочь Поляковой и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Маша решила показать свои таланты в кулинарии.
"Я сегодня шеф", - написала Маша.
На фото можно увидеть запеченную курицу, а также картофель.
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На следующем сторис Маша показала забавный комментарий.
"Просто люблю это", - написала дочь Поляковой.
"Неее, ты сегодня мастер по шибаре", - написал кто-то Маше в сторис.
Напомним, дочь Оли Поляковой начала новую жизнь в Лондоне и поразила кадрами
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой, которая уехала на учебу в Лондон, заговорила о родном доме
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