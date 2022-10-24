Тіна Кароль прийшла до штаб-квартири ООН на екскурсію із сином. Там їх зустрів Сергій Кислиця – постійний представник України у ООН.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль у рамках свого благодійного турне побувала у Нью Йорку. Там співачка відвідала штаб-квартиру ООН. При цьому вона була не одна, а зі своїм сином Веніямином. Знімками артистка поділилася на своїй сторінці у Телеграм.

Варто зазначити, що знаменитість давно не показала знімків зі своїм сином і ось за довгий час похвалилася тим, наскільки той виріс. Тіна Кароль прийшла до штаб-квартири ООН на екскурсію із сином. Там їх зустрів Сергій Кислиця – постійний представник України у ООН. Разом вони зробили кілька пам'ятних знімків.

На опублікованих кадрах можна побачити, що хлопчик вже вищий за свою матір. Він з цікавістю розглядає фото на стінах із представниками ООН та милується всім, що знаходиться у залі засідання. Пізніше підліток разом зі своєю мамою не змогли втриматись і зробили фото із Сергієм Кислицею на тлі прапорів країн, що входять до ООН.

"Все, що в житті відбувається – це зв'язок. Ця зала – колиска важливих рішень для миру та світу. Нехай тобі, сину, вистачить сил і мудрості бути корисним світові, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде голоснішим за мій. Я була б щасливе. Безумовно, твоє життя – твій вибір, але я дозволю собі помріяти!", – поділилася Тіна Кароль.



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