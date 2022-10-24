Тина Кароль пришла в штаб-квартиру ООН на экскурсию с сыном. Там их встретил Сергей Кислица – постоянный представитель Украины в ООН.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль в рамках своего благотворительного турне побывала в Нью Йорке. Там певица посетила штаб-квартиру ООН. При этом она была не одна, а со своим сыном Вениамином. Снимками артистка поделилась на своей странице в Телеграм.

Стоит отметить, что знаменитость давно не показала снимков со своим сыном и вот за долгое время похвасталась тем насколько тот вырос. Тина Кароль пришла в штаб-квартиру ООН на экскурсию с сыном. Там их встретил Сергей Кислица – постоянный представитель Украины в ООН. Вместе они сделали несколько памятных снимков.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мальчик уже выше своей мамы. Он с интересом расматривает фото на стенах с представителями ООН и любуется всем, что находится в зале заседания. Позже подросток вместе со своей мамой не смогли удержаться и сделали фото с Сергеем Кислицей на фоне флагов стран, которые входят в ООН.

"Все, что в жизни происходит – это связь. Этот зал – колыбель важных решений для мира и мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастлива. Безусловно, твоя жизнь – твой выбор, но я позволю себе помечтать!", – поделилась Тина Кароль.



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