Як пише Politeka.net , Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк". Зірка має дружину Христину, яка народила йому трьох дітей, але пара на цьому не збирається зупинятися. А цього разу зірка поділилася з українцями в інтерв'ю багатьом цікавим. Фрагмент цього спілкування опублікувало "ЖВЛ" у себе на сторінці.
"В ексклюзивно для ЖВЛ Григорій Решетник розповів, як він рятував батьків із Миколаєва, за що його дружині докучають хейтери, і чи збирається пара всиновлювати дитину?", - написано було в анонсі.
"Батьки кілька тижнів були в Миколаєві. Батько не хотів їхати, у мами нервові зриви починалися. І я вів дискусії з татом, а коли прилетіло на сусідню зупинку за кількасот метрів від будинку батьків, я просто сказав, потрібно вам евакуюватися, домовився" , – сказав Решетник про евакуацію батьків.
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Нагадаємо, дружина Решетника привабила милими розвагами з молодшим синочком.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника проговорилася, чому їхня родина залишається в Україні.
Також Politeka писала, що Решетник із дружиною вбралися в національні костюми та захопили фото