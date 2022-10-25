Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою студії "Квартал 95". У знаменитості є троє дітей - 19-річна дочка Марія, а також шестирічні двійнята Іван та Катерина. Старша донька вже з 15 років живе окремо, адже батьки самі запропонували переїхати, коли з'явилися двійнята. Дочка зірки з найменшого займається танцями, а також активно веде сторінку в соціальній мережі Інстаграм.

А цього разу Марія вирішила показати, яке татуювання вирішила собі зробити на руці. Зірка спочатку зробила фото, щоб показати тільки малюнок на шкірі.

"Починаємо", - написала Марія у своєму блозі.

"Як я люблю цей процес", - написала дочка зірки на другому сторісі.

А на останньому сторіс Марія вже показала готового метелика на своїй руці.

"Дякую за красу. Все було на найвищому рівні", - написала дочка Кравець.

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