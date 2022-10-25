Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой студии "Квартал 95". У знаменитости есть трое детей - 19-летняя дочь Мария, а также шестилетние двойняшки Иван и Катерина. Старшая дочь уже с 15 лет живет отдельно, ведь родители сами предложили переехать, когда появились двойнята. Дочь звезды с самого малого занимается танцами, а также ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм.
А в этот раз Мария решила показать, какую татуировку решила себе сделать на руке. Звезда сначала сделала фото до, чтобы показать только рисунок на коже.
"Начинаем", - написала Мария в своем блоге.
"Как я люблю этот процесс", - написала дочь звезды на втором сторис.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Обнимаю, дорогой": опубликованы доказательства сотрудничества Героя Украины с врагом
Куда "исчезли" "Байрактары" и почему о них больше ничего не слышно: появился неожидаанный ответ
Юная фаворитка Олега Винника призналась, кем сейчас работает: "Уже 4,5 месяца..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
А на последнем сторис Мария уже показала готовую бабочку на своей руке.
"Спасибо за красоту. Все было на высшем уровне", - написала дочь Кравец.
Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" в мини впечатлила дерзким образом: фото
А еще Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" расстегнула рубашку, не оставив украинцев равнодушными
Также Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" после салона показала свою красоту