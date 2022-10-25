Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как сделала новую татуировку, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой студии "Квартал 95". У знаменитости есть трое детей - 19-летняя дочь Мария, а также шестилетние двойняшки Иван и Катерина. Старшая дочь уже с 15 лет живет отдельно, ведь родители сами предложили переехать, когда появились двойнята. Дочь звезды с самого малого занимается танцами, а также ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм.

А в этот раз Мария решила показать, какую татуировку решила себе сделать на руке. Звезда сначала сделала фото до, чтобы показать только рисунок на коже.

"Начинаем", - написала Мария в своем блоге.

"Как я люблю этот процесс", - написала дочь звезды на втором сторис.

А на последнем сторис Мария уже показала готовую бабочку на своей руке.

"Спасибо за красоту. Все было на высшем уровне", - написала дочь Кравец.

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