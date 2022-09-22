Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". У знаменитости есть дочь Маша, которой 19 лет, а также двойняшки - Иван и Катя, которым недавно исполнилось по шесть лет. После рождения двойняшек Маша съехала от родителей и с 15 лет снимала квартиру вместе с подружкой. Старшая дочь Кравец выросла настоящей красоткой и с самого малого занимается танцами. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз дочь Кравец показала, как ей удалось сходить в салон. Маша сделала селфи после, хвастаясь видом перед зеркалом. А после этого звезда поделилась кадрами из магазина.



Сообщалось, что Елена Кравец поделилась фотографиями, где встретилась со своими фанами.

"Очень хочется обниматься чаще теперь. Без повода. Просто потому, что есть с кем… Пусть так и будет всегда. Спасибо за фото моим любимым папарацци из фан-клуба", — написала Кравец под кадрами.

Напомним, 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом

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