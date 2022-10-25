Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Маша - старша дочка зірки, яка вже пішла стопами знаменитої мами, ставши співачкою. Також Маша веде блоги у різних соціальних мережах, де за нею стежать сотні тисяч фанів, а ще донька Олі вирушила на навчання до Лондона, хоча спочатку планувала до США. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу дочка Полякової показала себе, продемонструвавши пірсинг у своєму вусі. Як можна побачити, це далеко не перший пірсинг у Маші.
"Коли зробила 1001 пірсинг", – написала Маша, демонструючи результат.
Раніше донька Полякової зізналася, що курить, поділившись на відео в ТікТок.
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Маша вирішила показати, чим харчується, поділившись кадрами у своєму блозі. А після цього показала фрукти, говорячи, що це харчування для її легень. Таким чином дочка Полякової зізналася, що палить.
Нагадаємо, донька Олі Полякової розпочала нове життя в Лондоні та вразила кадрами.
А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової у прозорій сукні показала, що їй дісталося від мами.
Також Politeka писала, що дочка Полякової, яка поїхала на навчання до Лондона, заговорила про рідний дім