Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Маша - старша дочка зірки, яка вже пішла стопами знаменитої мами, ставши співачкою. Також Маша веде блоги у різних соціальних мережах, де за нею стежать сотні тисяч фанів, а ще донька Олі вирушила на навчання до Лондона, хоча спочатку планувала до США. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу дочка Полякової показала себе, продемонструвавши пірсинг у своєму вусі. Як можна побачити, це далеко не перший пірсинг у Маші.

"Коли зробила 1001 пірсинг", – написала Маша, демонструючи результат.

Раніше донька Полякової зізналася, що курить, поділившись на відео в ТікТок.

Маша вирішила показати, чим харчується, поділившись кадрами у своєму блозі. А після цього показала фрукти, говорячи, що це харчування для її легень. Таким чином дочка Полякової зізналася, що палить.

Нагадаємо, донька Олі Полякової розпочала нове життя в Лондоні та вразила кадрами.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової у прозорій сукні показала, що їй дісталося від мами.

Також Politeka писала, що дочка Полякової, яка поїхала на навчання до Лондона, заговорила про рідний дім



