Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Маша - старшая дочь звезды, которая уже пошла по стопам знаменитой мамы, став певицей. Также Маша ведет блоги в разных социальных сетях, где за ней следят сотни тысяч фанов, а еще дочь Оли отправилась на учебу в Лондон, хотя изначально планировала в США. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз дочь Поляковой показала себя, продемонстрировав пирсинг в своем ухе. Как можно заметить, это далеко не первый пирсинг у Маши.
"Когда сделала 1001 пирсинг", - написала Маша, демонстрируя результат.
Ранее дочь Поляковой призналась, что курит, поделившись видео в ТикТок.
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Маша решила показать, чем питается, поделившись кадрами в своем блоге. А после этого показала фрукты, говоря, что это питание для ее легких. Таким образом дочь Поляковой призналась, что курит.
Напомним, дочь Оли Поляковой начала новую жизнь в Лондоне и поразила кадрами
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой в прозрачном платье показала, что ей досталось от мамы
Также Politeka писала, что дочь Поляковой, которая уехала на учебу в Лондон, заговорила о родном доме