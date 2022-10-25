Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала своє архівне фото та поділилася своєю незвичайною ідеєю.

Як видно, на фотографії Наталя знята сидячи у кріслі біля великого екрану, на якому чорно-біла фотографія з дітьми. При цьому саме це фото теж архівне, на ньому співачка ще зовсім молоденька, мабуть, на початку своєї кар'єри. Тут вона у темній сукні із синім шарфом та безтурботною посмішкою.

У підписі до публікації Могилевська написала: "У кожного з нас в житті є моменти, які ми зберігаємо у спогадах… Найщасливіші часи з коханими, родиною, друзями - їх закарбовано на фотоплівці. Хочу звернутися до кожного, хто хоче стати частиною моєї моновистави "Я вдома". Надсилайте мені свої найзворушливіші фото! Хочу, щоб ваші історії з‘явилися під час моновистави на екрані. Хочу, щоб кожен з вас мав можливість поділитися зі мною і зі всіма глядачами спогадами. Спогадами нашого сильного українського народу!

Старі фотографії на стіл розклади…".

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