Після приїзду до рідних українська танцівниця Ілона Гвоздєва не могла оговтатися, адже не вірила, що почалася повномасштабна війна.

Як повідомляє Politeka.net , українська танцівниця Ілона Гвоздєва в травні разом з дітьми повернулася в Україну з Італії, куди виїхала в середині березня з обстрілюваної російськими окупантами Київської області. Нині вона займається волонтерством.

На своїй сторінці в Instagram танцівниця розповіла, як розпочалася для неї повномасштабна війна в Україні.

Ілона Гвоздьова розповіла, що разом із чоловіком та дітьми поїхала до батьків. Але подорож не пройшла без неприємних ситуацій. Сім'я танцівниці бачила, як над ними пролітали ракети.

"Ранок 24.02 запам'ятала назавжди: пролетіло над лобовим склом моєї машини вісім ракет. Приїхали до батьків і одразу думали про оборону села, готували підвальне приміщення. Були жахливі відчуття, ще два-три тижні взагалі не могла повірити в те, що до нашої країни прийшла війна. Але не розгубилася", - поділилася Ілона Гвоздьова .

Після приїзду до рідних українська танцівниця Ілона Гвоздєва не могла оговтатися, адже не вірила, що почалася повномасштабна війна. Втім, вони почали готуватися до оборони села та готувати підвальне приміщення, де ховалися від ворожих ракет.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.