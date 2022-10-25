По приезду к родным украинская танцовщица Илона Гвоздева не могла оправиться, ведь не верила, что началась полномасштабная война.

Как сообщает Politeka.net, украинская танцовщица Илона Гвоздева в мае вместе с детьми вернулась в Украину из Италии, куда выехала в середине марта из обстреливаемой российскими оккупантами Киевской области. Сейчас она занимается волонтерством.

На своей странице в Instagram танцовщица рассказала, как началась для нее полномасштабная война в Украине.

Илона Гвоздева рассказала, что вместе с мужем и детьми уехала к родителям. Но поездка не прошла без неприятных ситуаций. Семья танцовщицы видела, как над ними пролетали ракеты.

"Утро 24.02 запомнила навсегда: пролетело над лобовым стеклом моей машины восемь ракет. Приехали к родителям и сразу думали об обороне села, готовили подвальное помещение. Были ужасные ощущения, еще две-три недели вообще не могла поверить в то, что в нашу страну пришла война. Но не растерялась", – поделилась Илона Гвоздева.

По приезду к родным украинская танцовщица Илона Гвоздева не могла оправиться, ведь не верила, что началась полномасштабная война. Впрочем, они начали готовиться к обороне села и готовить подвальное помещение, где прятались от вражеских ракет.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.