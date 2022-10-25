Юрій Горбунов показав два фото із центру Києва, на яких видно, що у місті відключили все вуличне освітлення.

Як повідомляє Politeka.net, 24 жовтня, центр української столиці поринув у темряву. У Києві, як і в інших містах України, змушені заощаджувати електрику для підтримки стабільної роботи енергосистеми після обстрілу з боку Росії.

Фото нічного Києва показав на своїй сторінці в Instagram український телеведучий та актор Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов показав два фото із центру Києва, на яких видно, що у місті відключили все вуличне освітлення – ліхтарі, рекламні вивіски, білборди.

У будинках, офісах та торгових центрах також відключили світло. На кадрах відображені центральні вулиці столиці – Хрещатик та Європейська площа, а також Поділ.

"Наш рідний Київ!! Ти скоро знову засяєш кольоровими вогнями!! У вогнях великої перемоги!", - з надією підписав кадри телеведучий Юрій Горбунов.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що їм стає сумно, коли бачать такий Київ. При цьому більшість все ж таки вірить, що все буде добре: "Сумно дуже", "Як сказав президент, - БЕЗ СВІТЛА ЧИ БЕЗ ТЕБЕ? - БЕЗ ТЕБЕ!", "Знаю, всі наші міста будуть вільними від орків смердючих. Всі наші міста засяють вогнями…".

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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