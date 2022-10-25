Как сообщает Politeka.net, 24 октября, центр украинской столицы погрузился в темноту. В Киеве, как и в других городах Украины, вынуждены экономить электричество для поддержки стабильной работы энергосистемы после обстрелов со стороны россии.
Фото ночного Киева показал на своей странице в Instagram украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов.
Юрий Горбунов показал два фото из центра Киева, на которых видно, что в городе отключили все уличное освещение – фонари, рекламные вывески, билборды.
В домах, офисах и торговых центрах также отключили свет. На кадрах запечатлены центральные улицы столицы – Крещатик и Европейская площадь, а также Подол.
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"Наш родной Киев!! Ты скоро снова засияешь цветными огнями!! В огнях великой победы!", - с надеждой подписал кадры телеведущий Юрий Горбунов.
В комментариях пользователи сети отметили, то им становится грустно, когда видят такой Киев. При этом большинство все же верит, что все будет хорошо: "Печально очень", "Как сказал президент, - БЕЗ СВЕТА ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ? - БЕЗ ТЕБЯ!", "Знаю, все наши города будут свободными от орков вонючих. Все наши города засверкают огнями…".
Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.
Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.
Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.