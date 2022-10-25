Як повідомляє Politeka.net, продюсер і телеведучий Юрій Горбунов зі співаками Олександром Пономарьовим та DZIDZIO змогли заробити на благодійному концерті в португальському місті Лісабон. Телеведучий на своїй сторінці в Instagram розповів, на що було витрачено ці кошти.
На своїй сторінці Юрій Горбунов розмістив пост, у якому показав, що на зароблені гроші зірки придбали автомобілі та генератори для українських військових.
"Наприкінці серпня, ми провели з хлопцями благодійний концерт у Лісабоні, на якому збирали кошти на ЗСУ! І ось результат! Автомобілі та генератори вже поїхали на передову! Дякуємо українцям Португалії, які приєдналися до збору коштів! Дякую португальцям, які не залишилися байдужими ! Разом ми переможемо", – розповів Юрій Горбунов .
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У коментарях користувачі мережі подякували зіркам за їхню волонтерську діяльність: "Ви дуже круті", "Супер, які ви молодці", "Дякую за незабутній вечір, це було дуже чудово", "Круто, спасибі вам за вашу працю".
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