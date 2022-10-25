Юрий Горбунов показал, на что пошли деньги, заработанные во время благотворительных концертов в Португалии.

Как сообщает Politeka.net, продюсер и телеведущий Юрий Горбунов с певцами Александром Пономаревым и DZIDZIO смогли заработать на благотворительном концерте в португальском городе Лиссабон. Телеведущий на своей странице в Instagram рассказал, на что были потрачены эти средства.

На своей странице Юрий Горбунов разместил пост, в котором показал, что на заработанные деньги звезды приобрели автомобили и генераторы для украинских военных.

"В конце августа, мы провели с ребятами благотворительный концерт в Лиссабоне, на котором собирали средства на ВСУ! И вот результат! Автомобили и генераторы уже поехали на передовую! Спасибо украинцам Португалии, которые присоединились к сбору средств! Спасибо португальцам, которые не остались равнодушными! Вместе мы победим", – рассказал Юрий Горбунов.

В комментариях пользователи сети поблагодарили звезд за их волонтерскую деятельность: "Вы очень крутые", "Супер, какие вы молодцы", "Спасибо за незабываемый вечер, это было очень прекрасно", "Круто, спасибо вам за ваш труд".

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