Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, щодня показує щасливі моменти зі свого життя і хвалиться стильними образами. Відколи Кім почала займатися створенням своїх речей, вона робить акценти саме на своєму стилі.

«Велике дякую за привітання з днем ​​народження. Ці вихідні я отримала величезну кількість кохання від стільки людей, які простягли руку допомоги, і це дійсно змусило мене так багато посміхатися. Квіти, вечеря, майже поїздка до Вегаса – все було таким особливим, і я назавжди запам'ятаю цей день народження 💕» – поділилася Кім.

Вона також представила цікавий домашній кадр, не приховуючи своєї фігури поблизу:

«Бог їжі; Ми любимо ВАС 🤍🤍🎂🎂; Ми всі любимо тебе, красуня, але всі дивляться на топік; яка ж ти вражаюча; З днем ​​народження; Ми любимо тебе; З Днем Народження Кіммі; З минулим днем ​​народження 🎉; Я люблю блондинку Кім, чи не так? Сподіваюся вам сподобався день народження 🎂 💖; яка молоденька знову».

Кім досить фанатично ставиться до своєї зовнішності, тому готова випробувати всі можливі способи, що допомагають залишатися красивою.

«Втирання продуктів може розтягнути шкіру, зруйнувати колаген та еластин і перешкодити правильному вбиранню. Натомість нанесення тонера, сироваток і зволожуючих засобів рухами, що поплескують, допоможе вам».

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