Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, каждый день показывает счастливые моменты из своей жизни и хвастается стильными образами. С тех пор, как Ким начала заниматься созданием своих вещей, она делает акценты именно на своем стиле.

«Большое спасибо за поздравление с днем ​​рождения. В эти выходные я получила огромное количество любви от стольких людей, которые протянули руку помощи, и это действительно заставило меня так много улыбаться. Цветы, ужин, почти поездка в Вегас - все было таким особенным, и я навсегда запомню этот день рождения 💕» - поделилась Ким.

Она также представила интересный домашний кадр, не скрывая свою фигуру вблизи:

«Бог еды; Мы любим ВАС 🤍🤍🎂🎂; Мы все любим тебя, красотка, но все смотрят на топик; какая же ты поражающая; С днем ​​рождения; Мы любим тебя; С Днем Рождения Кимми; С прошедшим днем ​​рождения 🎉; Я люблю блондинку Ким, не так ли?; Надеюсь, вам понравился день рождения 🎂 💖; какая молоденькая снова».

Ким довольно фанатично относится к своей внешности, поэтому готова испробовать все возможные способы, которые помогают оставаться красивой.

«Втирание продуктов может растянуть кожу, разрушить коллаген и эластин и помешать правильному впитыванию. Вместо этого нанесение тонера, сывороток и увлажняющих средств похлопывающими движениями поможет вам».

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