Телеведучий Слава Дьомін висловився про хейт, з яким зіткнулася Віра Брежнєва після випуску спільної пісні українською зі співачкою Tayanna. Справа в тому, що у 2019 році живучи в країні-агресорі та розважаючи росіян колишня вокалістка гурту "ВІА Гра" заявила, що не вважає себе українською співачкою.

Однак Дьомін на Youtube тицьнув носом у те, що випуск за 2019 рік "давній", а сама співачка довго тихенько допомагає Україні.

Слава Дьомін заявив, що Брежнєва продовжує підтримувати Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росії 24 лютого (нібито забуваємо про 2014 рік).

"Я особисто знайомий з Вірою Брежнєвою і точно знаю, що вона підтримує Україну з першого дня і багато робить для України та українців. І до 24 лютого вона це робила, і після 24 лютого", – наголосив Слава Дьомін.

Більше того, він нібито радив співачці розповідати про свою допомогу Україні, але та нібито не хоче піаритись на добрих справах.

"Але є такі артисти, які не люблять понтовуватися своїми вчинками. Просто тихенько роблять і потім, до речі, за це отримують незаслужений хейт", - заявив Слава Дьомін.

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