Телеведущий Слава Демин высказался о хейте, с которым столкнулась Вера Брежнева после выпуска совместной песни на украинском языке с певицей Tayanna. Дело в том, что в 2019 году живя в стране-агрессоре и развлекая россиян бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" заявила, что не считает себя украинской певицей.

Однако Демин на Youtube ткнул носом в то, что выпуск за 2019 год "давний", а сама певица долго тихонько помогает Украине.

Слава Демин заявил, что Брежнева продолжает поддерживать Украину с первого дня полномасштабного вторжения россии 24 февраля (якобы забываем про 2014 год).

"Я лично знаком с Верой Брежневой и точно знаю, что она поддерживает Украину с первого дня и многое делает для Украины и украинцев. И до 24 февраля она это делала, и после 24 февраля", – подчеркнул Слава Демин.

Более того, он якобы советовал певице рассказывать о своей помощи Украине, но та якобы не хочет пиариться на добрых делах.

"Но есть такие артисты, которые не любят понтоваться своими поступками. Просто тихонько делают и потом кстати за это получают незаслуженный хейт", — заявил Слава Демин.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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