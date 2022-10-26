Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу", активно веде соціальні мережі, розповідає про захоплення та ділиться цікавим. Також артистка встигає ділитися особистими зауваженнями та фато, не приховуючи себе справжньої.

Цього разу дівчина дозволила собі розслабитися та поділилася яскравим домашнім кадром. Вона показала, як виглядає вдома у зручному халатику і веселиться у вільний час поряд із маленькою улюбленицею.

«ps. відразу видно, дві жінки 😄» - додала Катерина до Інстаграма.

У мережі підтримали: «Дві ділові жінки 😉; Красива ❤; чудово».

Також Катерина поділилася знімком, зробленим поза сценою без зайвого пафосу та пихатих образів. У коментарі причому артистка зауважила, що їй уже не добре від такої кількості повітряних тривог.

«Ось така вже голова від цих сирен 📢🙈 Бережіть себе, і не нехтуйте повітряними тривогами 🙏🏻❤️ обіймаю вас!

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