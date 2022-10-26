Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала", активно ведет социальные сети, рассказывает об увлечениях и делится интересным. Также артистка успевает делиться личными замечаниями и фато, не скрывая себя настоящую.

В этот раз девушка позволила себе расслабиться и поделилась ярким домашним кадром. Она показала, как выглядит дома в удобном халатике и веселится в свободное время рядом с маленькой любимицей.

« ps. сразу видно, две женщины 😄» - добавила Катерина в Инстаграм.

В сети поддержали: «Две деловые женщины 😉; Красивая ❤; чудесно».

Также Катерина поделилась снимком, сделанным вне сцены без лишнего пафоса и напыщенных образов. В комментарии причем артистка подметила, что ей уже не хорошо от такого количества воздушных тревог.

«Вот такая уж голова от этих сирен 📢🙈 Берегите себя, и не пренебрегайте воздушными тревогами 🙏🏻❤️ обнимаю вас» - высказалась Катерина.

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