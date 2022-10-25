Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з артисткою Надою Дорофєєвою. Пара пробула разом понад 10 років, але після початку повномасштабного вторгнення вирішила розійтися. Після цього стало відомо, що Надя почала зустрічатися з найкращим другом родини – ресторатором Михайлом Кацуріним, а Володимир пішов до колишньої дружини найкращого друга – Даші. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Дантес поділився фото, де позував у зухвалому образі із ланцюгами на шиї та з окулярами. Поруч була загадкова подружка.

"Сьогодні у моєї Олени день народження. ми з нею так довго дружимо, що здається знаємо один одного, як брат та сестра. На жаль, сьогодні ми не може святкувати разом, але я сподіваюся на зустріч у будь-який день. Дякую, що ти завжди зі мною. Я буду завжди з тобою", - написав зворушливе привітання Володимир у сторіс Інстаграм.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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