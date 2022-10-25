Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на артистке Наде Дорофеевой. Пара пробыла вместе более 10 лет, но после начала полномасштабного вторжения приняла решение разойтись. После этого стало известно, что Надя начала встречаться с лучшим другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным, а Владимир ушел к бывшей жене лучшего друга - Даше. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Дантес поделился фото, где позировал в дерзком образе с цепями на шее и с очками. Рядом была загадочная подружка.

"Сегодня у моей Лены день рождения. мы с ней так долго дружим, что кажется знаем друг друга, как брат и сестра. К сожалению, сегодня мы не может праздновать вместе, но я надеюсь на встречу в любой день. Спасибо, что ты всегда со мной. Я буду всегда с тобой", - написал трогательное поздравление Владимир в сторис Инстаграм.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой

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