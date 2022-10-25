Актриса Ольга Сумська, яка має звання Заслуженої та Народної артистки України, вразила краєвидом у національному костюмі.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса, яка практично 40 років грає у театрі та кіно. Зірка має звання Народної та Заслуженої артистки України та не збирається зупинятися на досягнутому. Зірка одружена з актором Віталієм Борисюком, з яким уже встигла відгуляти срібне весілля. Пара має спільну доньку Ганну.

Також у Ольги є ще одна дочка від минулих стосунків – Антоніна Паперна, яка живе у Росії. Через це Сумську неодноразово критикували, адже Тоня не виступила на підтримку України.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Сумська поділилася кадрами, де з'явилася в національному костюмі. Зірка зробила селфі, демонструючи свої розкішні намисто.

Фанати не змогли прокоментувати образ зірки, адже у сторіс Інстаграм немає подібних інструментів.

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