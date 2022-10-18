Как пишет Politeka.net, Оля Сумская - известная украинская актриса, которая радует своей игрой в театре и кино почти 40 лет. 56-летняя знаменитость имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала, как сидит в бомбоубежище со своими собаками. Ольга сделала селфи, показывая свою импровизированную кровать.

"Держимся, не забываем экономить электроэнергию. Мои маленькие всегда дают море любви", - написала Сумская в своем блоге.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя красавица, держимся", "Обнимаю всех Украинцев сердцем, держимся", "Держимся, Киев и вся Украина. Береги нас всех Бог. И все будет хорошо!", "Олечка, держитесь", "Какая красивая женщина, держимся. Но жить не дают. Когда проснется разум у людей? Что так не надо........".

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