Актриса Ольга Сумская, которая имеет звания Заслуженной и Народной артистки Украины, впечатлила видом в национальном костюме.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет играет в театре и кино. Звезда имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться на достигнутом. Звезда замужем за актером Виталием Борисюком, с которым уже успела отгулять серебряную свадьбу. У пары есть совместная дочь Анна.

Также у Ольги есть еще одна дочь от прошлых отношений - Антонина Паперная, которая живет в россии. Из-за этого Сумскую неоднократно критиковали, ведь Тоня никак не выступила в поддержку Украины.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сумская поделилась кадрами, где появилась в национальном костюме. Звезда сделала селфи, демонстрируя свои роскошные бусы.

Фанаты не смогли прокомментировать образ звезды, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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