Як пише Politeka.net , Дмитро Монатик - відомий український музикант, який одружений з Іриною. У зіркової пари є двоє дітей – Платон та Данило. Дмитро довгий час ховав свою сім'ю від громадськості, але тепер Ірина є активним користувачем Інстаграма, де займається творчістю чоловіка, а також ділиться особистими кадрами.

А цього разу Ірина показала синів, що підросли, які в руках тримали м'які іграшки, які зроблені за образом пса Патрона - героя України.

"Неймовірний подарунок від неймовірної Людини Олени, ти наша улюблена квіточка. Безмежно любимо і дякуємо за все Патрон наш герой", - написала Ірина Монатик під фото.

Відразу фото прокоментував Дмитро Монатик, який поставив смайлики з поцілунками.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Які прекрасні", "Дуже красиві у вас діти", "Які красиві", "Ну мультяшні малі", "Я дуже люблю і ціную вашу прекрасну родину", "Даня, Платоша, чарівні пташечки! А іграшковий Патрон - це мрія будь-якого дорослого".

Нагадаємо, Монатик захопився українкою, яка допомогла йому назбирати кругленьку суму грошей.

А ще Politeka повідомляла, що Монатик в Іспанії здивував кадрами зустрічі із синами, покликавши їх на сцену.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" несподівано висловилася про Потапу та Монатику.



