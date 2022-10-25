Дмитрий Монатик опубликовал фото и видео с благотворительных концертов и рассказал, что все собранные средства будут переданы фандрайзенговой платформе UNITED24.

Как сообщает Politeka.net, украинский мультиартист Дмитрий Монатик провел благотворительный аукцион, что позволило ему собрать еще больше средств для помощи. На своей странице в Instagram поделился, сколько денег ему удалось собрать для Украины за три концерта в рамках благотворительного тура ART Оборона.

Дмитрий Монатик опубликовал фото и видео с благотворительных концертов и рассказал, что все собранные средства будут переданы фандрайзенговой платформе UNITED24. Он также поблагодарил украинскую радиоведущую Алену Панову, которая согласилась провести благотворительный аукцион перед концертами мирового тура ART Оборона.

Как рассказал Дмитрий Монатик, за три концерта ему удалось собрать более 113 тысяч гривен. Все средства в конце мирового тура музыкант отдаст платформе UNITED24, помогающей пострадавшим от войны украинцам.

"Невероятно благодарен Алене за то, что согласилась на предложение провести благотворительный аукцион перед концертами мирового тура ART Оборона. Это позволит нам собрать еще больше средств на важные благотворительные миссии Украины. Все деньги с проданных лотов мы передаем платформе UNITED24, с которой мы продолжаем плодотворно работать вместе и собирать средства в благотворительном туре для пострадавших от российской агрессии украинцев", — сообщил Монатик.



Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.



