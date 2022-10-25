Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский музыкант, который женат на Ирине. У звездной пары есть двое детей - Платон и Даниил. Дмитрий долгое время прятал свою семью от общественности, но теперь Ирина является активным пользователем Инстаграм, где занимается творчеством мужа, а также делится личными кадрами.

А в этот раз Ирина показала подросших сыновей, которые в руках держали мягкие игрушки, которые сделаны по образу пса Патрона - героя Украины.

"Невероятный подарок от невероятного Человека Алены, ты наш любимый цветочек. Безгранично любим и благодарим за все Патрон наш герой", - написала Ирина Монатик под фото.

Сразу же фото прокомментировал Дмитрий Монатик, который поставил смайлики с поцелуями.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какие прекрасные", "Очень красивые у вас дети", "Какие красивые", "Ну мультяшные малые", "Я очень люблю и ценю вашу прекрасную семью", "Даня, Платоша, прелестные птенчики! А игрушечный Патрон - это мечта любого взрослого".

Напомним, Монатик восхитился украинкой, которая помогла ему насобирать кругленькую сумму денег

А еще Politeka сообщала, что Монатик в Испании удивил кадрами встречи с сыновьями, позвав их на сцену

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