Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В интервью Алине Доротюк Анна Саливанчук рассказала, как относится к украинским мужчинам-знаменитостям, которые долго не возвращались в Украину. Например, Алексей Потапенко (Потап) и Дмитрий Монатик, которых сейчас очень сильно осуждает общество, оказались за пределами Украины еще до начала полномасштабного вторжения и не ехали обратно до недавнего времени.

"Я их не осуждаю совсем, потому что, во-первых, у них была такая возможность туда поехать. Во-вторых, там за границей они делали гораздо больше, чем те, кто сидел здесь. Поэтому, знаешь, это как когда меня осуждали, что я три недели в купальнике в Карпатах гуляла, а здесь у нас где-то стреляют", - сравнила актриса.

Она похвасталась, как помогала во время отдыха Украине, и убеждена, что Монатик и Потап поступали так же.

"Я, пока гуляла в Карпатах в купальнике, зарабатывала деньги как могла, донатила каждый день и помогала детским приютам. Так же и они. Они там делали концерты, зарабатывали деньги и донатили", — добавила Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.