У день народження Ярмак також нагадав, що збирає на ударний комплекс БПЛА для Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України та закликав усіх долучитися.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер Ярмак з перших днів повномасштабної війни взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини. У складі "Культурного десанту" Колі Серги регулярно виступає на передовій для військових та деокупованих територіях.



З нагоди дня народження музикантові-військові вдалося вирватися у відпустку і він приїхав до своєї родини. Вдома на іменинника чекав сюрприз від маленької доньки. Кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram .

Дочка репера Ярмака приготувала йому сюрприз – маленький тортик зі свічкою та кульки з конфетті. Вона зайшла до нього в кімнату, співаючи: "З днем ​​народження, тату". До волосся маленької українки прив'язані гелієві кульки, що робить її образ досить кумедним.

Шанувальникам музикант розкрив, що він забажав.

"Єдине бажання – щоб кожен із наших воїнів повернувся до своєї родини", – прокоментував Ярмак.

У день народження він також нагадав, що збирає на ударний комплекс БПЛА для Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України та закликав усіх долучитися.

Тут номери карток, за якими можна привітати Ярмака з днем ​​народження та допомогти підрозділам СЗГ ЗСУ – 5375 4112 0088 7003, 5168 7456 0845 9183.

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