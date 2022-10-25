Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер Ярмак с первых дней полномасштабной войны взял в руки оружие и встал на защиту Родины. В составе "Культурного десанта" Коли Серги регулярно выступает на передовой для военных и на деоккупированных территориях.
По случаю дня рождения музыканту-военному удалось вырваться в отпуск и он приехал к своей семье. Дома именинника ждал сюрприз от маленькой дочери. Кадрами он поделился на своей странице в Instagram.
Дочь репера Ярмака приготовила ему сюрприз – маленький тортик со свечой и шарики с конфетти. Она зашла к нему в комнату, напевая: "С днем рождения, папа". К волосам маленькой украинки привязаны гелиевые шарики, что делает ее образ довольно забавным.
Поклонникам музыкант раскрыл, что он пожелал.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Иран решил помогать россии не только дронами-камикадзе и ракетами: "Уже в ближайшее время..."
Мать Анны Тринчер решила встать на сторону мужа звезды, удивив дочь: "Наконец-то..."
Дочь Оли Поляковой в Лондоне устроила эксперимент с внешностью: фото результата
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
"Единственно желание – чтобы каждый из наших воинов вернулся к своей семье", – прокомментировал Ярмак.
В день рождения он также напомнил, что собирает на ударный комплекс БПЛА для Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины и призвал всех присоединиться.
Здесь номера карточек, по которым можно поздравить Ярмака с днем рождения и помочь подразделениям ССО ВСУ – 5375 4112 0088 7003, 5168 7456 0845 9183.
Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.
Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.
Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.