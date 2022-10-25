В день рождения Ярмак также напомнил, что собирает на ударный комплекс БПЛА для Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины и призвал всех присоединиться.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер Ярмак с первых дней полномасштабной войны взял в руки оружие и встал на защиту Родины. В составе "Культурного десанта" Коли Серги регулярно выступает на передовой для военных и на деоккупированных территориях.



По случаю дня рождения музыканту-военному удалось вырваться в отпуск и он приехал к своей семье. Дома именинника ждал сюрприз от маленькой дочери. Кадрами он поделился на своей странице в Instagram.

Дочь репера Ярмака приготовила ему сюрприз – маленький тортик со свечой и шарики с конфетти. Она зашла к нему в комнату, напевая: "С днем рождения, папа". К волосам маленькой украинки привязаны гелиевые шарики, что делает ее образ довольно забавным.

Поклонникам музыкант раскрыл, что он пожелал.

"Единственно желание – чтобы каждый из наших воинов вернулся к своей семье", – прокомментировал Ярмак.

В день рождения он также напомнил, что собирает на ударный комплекс БПЛА для Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины и призвал всех присоединиться.

Здесь номера карточек, по которым можно поздравить Ярмака с днем рождения и помочь подразделениям ССО ВСУ – 5375 4112 0088 7003, 5168 7456 0845 9183.

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