Шеф-кухар Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" видалася з Володимиром Ярославським, вразивши виглядом на новому фото.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, активно підтримує Україну у боротьбі з росіянами та організовує благодійні вечері, де збирає гроші на допомогу країні. З Ольгою також працює її колега Володимир Ярославський, з яким Мартиновська зараз також пише книгу про українську кухню.

А днями зірки організували благодійну вечерю, яка проходила у Нью-Йорку. На заході також була присутня Тіна Кароль.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А оскільки Мартиновська нещодавно зізнавалася, що має творчу кризу, то вона зараз не тішить українців новими стравами.

Тож цього разу Ольга поділилася фото, де була разом із Володимиром Ярославським.

"Отримали фото з вечора в Нью-Йорку. Льолік і Болік. Спойлер, що прямує у Варшаві (благодійна вечеря, - прим. ред.)", - написала Ольга.

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А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відповіла на критику та здивувала кадрами з Тіною Кароль.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як проводить час із Мартинівською.



