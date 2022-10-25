Співачка Ганна Трінчер показала, як проводить час, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Стала популярною зірка саме завдяки останньому, адже зіграла роль старшокласниці Нати у серіалі "Школа". А нещодавно Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина. Як виявилося, у пари одразу ж з'явилася проблема, адже Ганна не хотіла міняти своє прізвище, а Волошин наполягає, щоби вона взяла його. При цьому цікаво, що мама Трінчер теж згодна із зятем і підтримує рішення змінити прізвище.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Трінчер показала, як проводить час із Волошиним на честь річниці.

"Трохи відходячи від теми з цим прізвищем - забула показати вам, як ми святкували річницю", - написала Трінчер.

Після цього зірка показала, як проводить час у закладі.

"Ми вперше у такому закладі. На столах одразу гриль, на якому ти робиш сам собі страву. Ресторан корейської кухні. А ви знали, що я всі ці мукбанки обожнюю", - написала Трінчер.

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