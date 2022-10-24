Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Несмотря на это Анна не очень любит, когда ее так называют и хочет отойти от этого образа.

А недавно Тринчер решилась выйти замуж за своего жениха Александра Волошина. Пара расписалась некоторое время назад, но ажиотаж вокруг их свадьбы не падает.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна решила ответить на вопрос фанатов.

"А ты уже фамилию сменила на Сашину?", - спросил фанат.

"Ох... Что вам сказать", - ответила Тринчер.

Как оказалось оказалось, Анна не готова брать фамилию Александра.

"Я не хочу менять фамилию. И я не понимаю, почему это для него принципиально!", - написала Тринчер на следующем сторис, где пара выясняла отношения на эту тему.

Напомним, Тринчер, показав формы после пластики в кружевах, заговорила о неудачном стиле

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