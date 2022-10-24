Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Несмотря на это Анна не очень любит, когда ее так называют и хочет отойти от этого образа.
А недавно Тринчер решилась выйти замуж за своего жениха Александра Волошина. Пара расписалась некоторое время назад, но ажиотаж вокруг их свадьбы не падает.
Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна решила ответить на вопрос фанатов.
"А ты уже фамилию сменила на Сашину?", - спросил фанат.
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"Ох... Что вам сказать", - ответила Тринчер.
Как оказалось оказалось, Анна не готова брать фамилию Александра.
"Я не хочу менять фамилию. И я не понимаю, почему это для него принципиально!", - написала Тринчер на следующем сторис, где пара выясняла отношения на эту тему.
Напомним, Тринчер, показав формы после пластики в кружевах, заговорила о неудачном стиле
А еще Politeka сообщала, что Позитив нашел причину, почему Каминская набросилась с критикой на него и Анну Тринчер
Также Politeka писала, что Тринчер посмеялась над суеверными украинцами из-за критики своего подарка