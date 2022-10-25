Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Стала популярной звезда именно благодаря последнему, ведь сыграла роль старшеклассницы Наты в сериале "Школа". А недавно Тринчер вышла замуж за Александра Волошина. Как оказалось, у пары сразу же появилась проблема, ведь Анна не хотела менять свою фамилию, а Волошин настаивает, чтобы она взяла его. При этом интересно, что мама Тринчер тоже согласна с зятем и поддерживает решение сменить фамилию.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тринчер показала, как проводит время с Волошиным в честь годовщины.

"Немного отходя от темы с этой фамилией - забыла показать вам, как мы праздновали годовщину", - написала Тринчер.

После этого звезда показала, как проводит время в заведении.

"Мы впервые в таком заведении. На столах сразу гриль, на котором ты делаешь сам себе блюдо. Ресторан корейской кухни. А вы знали, что я все эти мукбанки обожаю", - написала Тринчер.

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А еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер честно призналась, взяла ли фамилию мужа

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