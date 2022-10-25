Как сообщает Politeka.net, не прошел и месяц со свадьбы певицы Анны Тринчер и блогера Александра Волошина, как новоиспеченные звездные муж и жена впервые серьезно публично поссорились. Все дело в том, что Анна не хочет брать фамилию мужа, а Александру єто безумно не нравится. Об этом блогер рассказал на своей странице в Instagram.

Анна Тринчер и Александр Волошин решили поднять этот вопрос на камеру. В ходе спора, который едва не привел к драке, Тринчер заявила Волошину, что перед свадьбой они обсуждали эту важную тему. И тогда блогер дал понять — он поддержит любое решение Анны. Но теперь Александр настаивает на том, чтобы жена имела с ним одну фамилию.

Волошин опубликовал в соцсетях обратную связь от поклонников. Он согласился с мнением пользователей сети, что супруга должна взять фамилию мужа, ведь они - одна семья, а не салат "Оливье".

Его мама встала на сторону Ани, заявив, что нет никакой разницы, какая фамилия, если люди любят друг друга.

Тем временем Анна Тринчер в своем Инстаграме объяснила, почему не хочет менять фамилию. И откровенно написала, что не понимает, почему для Александра это стало так важно.

"Я люблю свою фамилию. И считаю, что в этом и есть синергия. Также у меня нет времени копашиться в документации", — написала Анна Тринчер.

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

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