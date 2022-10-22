Украинская певица Анна Тринчер, которая меньше месяца назад вышла замуж, продолжает привлекать внимание к себе всеми доступными способами. Ради обсуждений ранее Тринчер подробно рассказала о своей пластике и в первые недели делилась каждым моментом.
Сейчас Анна любит на камеру делиться различными моментами, которые подчеркивают ее привлекательность. Также Тринчер неизменно делает акцент на увеличенной груди и не скрывает ее на примерках новой одежды.
В этот раз девушка покрасовалась в белье и рассказала о новом подобранном образе, объяснив, почему редко завязывает локоны.
«Кстати, не могу принять себя с хвостом, мне кажется, что он мне не идет» - высказывается Анна под новыми кадрами.
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После того, как в этот раз Тринчер рассказала о желании подарить возлюбленному часы на его праздник, девушка столкнулась с критикой, ведь из-за предрассудков нельзя дарить часты возлюбленным.
«Я, которая дарю ему часы уже три года… Рамки только у вас в голове! Ох вы же мои суеверные!» - поделилась Анна.
Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.
Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.
Также Politeka писала, Анна Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.