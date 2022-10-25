Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица. Звезда также называет себя блогеркой, а прославилась благодаря съемкам в сериале "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь же Анна ненавидит, когда ее так кто-тоназывает. А недавно звезда вышла замуж за блогера Александра Волошина, который не так давно сделал Тринчер предложение. Пара уже живет вместе, недавно поселившись в роскошной квартире с камином. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна решила продолжить тему смены фамили после свадьбы. Все дело в том, что Тринчер не хочет ее менять, а Волошин выступает за смену. Поэтому Анна решила позвонить маме, чтобы посоветоваться в вопросе.

"Я давно ждала, когда ты наконец-то задашь этот вопрос. Я думала, что это и так само-собой понятно. Всегда у нас такая традиция брать фамилию мужа. Все женщины, когда выходят замуж, они же прославляют род своего мужа", - сказала Маша.

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