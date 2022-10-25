"Холостячка" Злата Огневич показала себе та звернулася до українців у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце у шоу "Євробачення". Також зірка перемагала на проекті "Маска", а після цього стала головною героїнею шоу "Холостячка". Злата на проекті обрала переможцем Андрія Задворного, але бізнесмен одразу покинув співачку після зйомок шоу. Зірка після цього повідомила, що їй потрібна професійна допомога, щоб розібратися в собі.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Огнєвич поділилася кадрами, де позувала в автомобілі. Зірка зробила селфі, демонструючи свій образ із хусткою на голові.

"Скоро зима. А у серці осінь", - написала Огневич під публікацією.

Варто зазначити, що Огневич, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з окупантом. Зірка активно давала концерти і навіть показала розстріляний автомобіль, яким їздила до військових.

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