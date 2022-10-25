"Холостячка" Злата Огневич показала себя и обратилась к украинцам в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место в шоу "Евровидение". Также звезда побеждала на проекте "Маска", а после этого стала главной героиней шоу "Холостячка". Злата на проекте выбрала победителем Андрея Задворного, но бизнесмен сразу бросил певицу после съемок шоу. Звезда после этого сообщила, что ей необходима профессиональная помощь, чтобы разобраться в себе.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Огневич поделилась кадрами, где позировала в автомобиле. Звезда сделала селфи, демонстрируя свой образ с косынкой на голове.

"Скоро зима. А в сердце осень", - написала Огневич под публикацией.

Стоит отметить, Огневич, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с оккупантом. Звезда активно давала концерты и даже показала расстрелянный автомобиль, на котором ездила к военным.

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